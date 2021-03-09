Белек ларги скончался в Приморье после встречи с людьми

Владивосток, 9 марта. Детеныш ларги умер в реабилитационном центре «Тюлень» в Приморском крае. Белек не пережил стресс от встречи с людьми, которые пытались его спасти, сообщает корреспондент ФАН.

«Новости печальные. Тюлений ребенок Нелли не пережила шок, который получила в результате слишком активного человеческого внимания на берегу. Она умерла сегодня ночью от физиологических последствий стресса», — сообщили в реабилитационном центре «Тюлень».

Белька наши отдыхающие на берегу моря в поселке Зарубино. Животное оказалось там после сильного ветра и не смогло вернутся к маме из-за испуга. А после того, как ларгу погладили люди, мать, почувствовав чужой запах, бросила детеныша и уплыла.

Реабилитационный центр Тюлень

Сотрудники реабилитационного центра пытались выходить тюленя, но сильный стресс убил животное. Специалисты объяснили, что детеныши ларги очень пугливы, а адреналин и кортизол, которые выделяются в таких ситуациях, для них смертельно опасны.

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