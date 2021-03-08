Необычное поздравление с 8 марта придумали уссурийские саперы

Владивосток, 8 марта. Эффектный способ поздравить женщин на улице с 8 марта придумали военные саперы в Уссурийске. Флешмоб из разряда пранков женскую половину города впечатлил, сообщает корреспондент ФАН.

instagram.com @mark_2che

Группа саперов в полной выкладке, с приборами для поиска взрывоопасных веществ и служебными собаками останавливали женщин, якобы из-за срабатывания детектора. А после удивленной прохожей вручали тюльпаны и поздравляли с 8 марта.

«Какие молодцы, хорошо придумали», «Красавцы, приятно посмотреть на настоящих защитников», — восторженно комментируют видео флешмоба в социальных сетях.

В Уссурийске расположен штаб Пятой общевойсковой армии, а также большое количество различных войсковых частей, в том числе и инженерных.

Ранее ФАН писал, что во Владивостоке откроется 24 законных точки торговли цветами к 8 марта.