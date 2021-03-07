В Приморье блогерша после драки в баре получила букет цветов от сотрудника МЧС

Владивосток, 7 марта. Сотрудник МЧС, которого Instagram-блогерша Олеся Рожкова обвинила в якобы избиении, принес девушке букет цветов, передает источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в приморском городе Спасск-Дальний в баре. На своей странице в соцсети Рожкова опубликовала видео, на кадрах которого она стирает кровь с лица, утверждая, что ее «избил» пожарный. Конфликт разгорелся между двумя компаниями, и первыми в драку полезли девушки.

В МЧС заявили, что их сотрудник не участвовал в потасовке, сообщало Федеральное агентство новостей. Проверка, проведенная по факту инцидента, показала, что в заведении возле стойки подрались именно девушки, среди них была и Рожкова.