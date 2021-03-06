МЧС опровергло драку сотрудника в баре в Спасске-Дальнем

Спасск-Дальний, 6 марта. Сотрудник МЧС не участвовал в потасовке, которая произошла в одном из баров города Спасск-Дальний. Проверка показала, что в заведении возле барной стойки подрались девушки.

Доводы МЧС основываются и на показаниях свидетелей. Кроме того, сотрудник находился в увеселительном заведении в свободное от работы время. Между тем Instagram-блогер Олеся Рожкова подала заявление в полицию и обвинила работника ведомства в нападении, сообщил источник ФАН.

По словам девушки, она коротала время в баре вместе с сестрами. В ходе ссоры между двумя компаниями началась потасовка. Рожкова утверждает, что в драку вмешался сотрудник МЧС. Позднее для пользователей Instagram она позировала с разбитым носом и «синим» лбом, рассказывая, как крепко ей досталось.

ФАН ранее сообщал о конфликте девушек в Приамурье, которые подрались из-за молодого человека.