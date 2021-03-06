Губернатор Кожемяко вышел на городской субботник во Владивостоке

Владивосток, 6 марта. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вышел на уборку Покровского парка. Всеобщий городской субботник прошел в регионе 6 марта.

Привести в порядок один из центральных парков Владивостока вышли члены правительства региона, администрации Владивостока, депутаты, работники предприятий, учреждений образования и здравоохранения. Они взяли пилы и перчатки, чтобы собрать ветки и облагородить пострадавшие от непогоды деревья. Собранные ветки складывали в грузовик.

Обрушившаяся в ноябре стихия нанесла ощутимый ущерб природе. Из-за этого на устранение последствий потребуется несколько недель. До конца года местные власти планируют облагородить территорию Покровского парка. Там развернут новые дорожки для прогулки горожан с детьми.

В скором времени в Приморье появятся новые гостинично-развлекательные комплексы. Речь идет о прибрежной территории бухты Муравьиная, где планируется построить 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино и местами семейного отдыха.