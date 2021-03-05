Парки и скверы отремонтировали в одном из поселков Приморья

Владивосток, 5 марта. Четыре общественных пространства и несколько дворовых территорий были отремонтированы за несколько лет в поселке Кавалерово Приморского края, сообщает администрация муниципалитета.

Все объекты выбрали местные жители. Ремонт проводился благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В порядок приведены площадь возле автостанции, территория вокруг киноконцертного комплекса «Россия», сквер в поселке Рудный и Парк культуры и отдыха.

«Население сразу активно включилось в проект, выбирали территории для благоустройства, контролировали ход работ. Ведь именно благодаря этой программе в Кавалерово отремонтировали такие крупные и нужные людям объекты», — сообщили в администрации муниципалитета.

В настоящее время в Кавалерово формируются предложения на 2022 год. Местные жители смогут выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году, на специальной онлайн-платформе в ходе голосования с 26 апреля по 30 мая.

Ранее сообщалось, что восемь парков и скверов благоустроено в Находке с 2018 года, реконструкция еще трех общественных пространств начнется в этом году. В 2021 году должно начаться благоустройство еще двух скверов. Их предстоит выбрать жителям города.