Дезинфекционную обработку провели в COVID-госпиталях Приморья

Владивосток, 5 марта. В COVID-госпиталях Приморского края проходит дезинфекционная обработка. План соответствующих мероприятий разработан в Минздраве Приморья.

В течение последних двух недель в регионе наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. За сутки в Приморье выявлен 81 новый случай заболевания, 89 человек выздоровели. В министерстве здравоохранения Приморского края отметили, что в регионе продолжается сокращение развернутого для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией коечного фонда. С середины февраля сокращено свыше 500 койко-мест. В 19 медорганизациях Приморского края продолжают функционировать 1618 коек.

В Минздраве Приморья разработан план, в соответствии с которым в крупных городах края инфекционные госпитали будут закрываться на две-три недели на плановую дезинфекционную обработку.

«Дезобработка и мойка лечебных помещений стационаров – это традиционная обязательная процедура, которая должна проводиться один раз в год. Пациенты будут временно переводиться в другие лечебные учреждения», — отметили в ведомстве.

Ранее партию противовирусной вакцины утилизировали в городе Артеме в Приморье. Более полутора тысяч доз препарата испортились после отключения электричества в пункте вакцинации.