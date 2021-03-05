Условия продления жилищных субсидий изменятся в Приморье в апреле

Владивосток, 5 марта. Срок беззаявительного продления коммунальных субсидий истекает в Приморье 1 апреля, сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Бюджет Приморья направил с начала года на коммунальные субсидии почти 26 миллионов рублей. С помощью краевой выплаты снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги смогли более 41 тысячи жителей региона. Каждые шесть месяцев субсидия требует переоформления, но с апреля прошлого года из-за эпидемиологической обстановки она продлевалась в беззаявительном порядке, который будет действовать в регионе до 31 марта 2021 года включительно.

«В этом случае, чтобы получать выплату следующие шесть месяцев, заявления не требуется», — сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморья.

Ранее пресс-служба правительства Приморья сообщила, что восемь парков и скверов благоустроено в Находке с 2018 года. Реконструкция еще трех общественных пространств начнется в этом году.