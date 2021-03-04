Огромную стаю собак нашли в квартире жительницы Владивостока

Владивосток, 4 марта. Около тридцати собак нашли зоозащитники в квартире жительницы краевого центра. Женщину увезли в психиатрическую больницу, а животных забрали в приют, сообщает корреспондент ФАН.

Жители дома улице Русской давно жаловались на тяжелый запах и собачий лай, которые исходят от одной из квартир, а недавно туда вместе с участковым наведались зоозащитники. Когда хозяйка открыла сотруднику полиции дверь, то к пришедшим бросилась целая орава голодных собак.

«Такого кошмара мы давно не видели. Квартира—концлагерь собак, женщина не в себе содержит около 30 животных. Они — скелеты, едят друг друга. Животных накормили и напоили, они разрывали буханки хлеба», — рассказала зоозащитник Лилия Драчёва.

Хозяйку квартиры, одинокую сорокадвухлетнюю женщину, отвезли в психиатрическую больницу, а животных развезли по частными приютам. Сейчас зоозащитники собирают средства на их лечение — многие собаки из-за плохого питания имеют серьезные проблемы со здоровьем.

Соседи женщины рассказали, что недавно она вернулась домой, а из квартиры снова стал доноситься собачий лай. В городской администрации о проблеме знают, однако найти решение пока не удается.

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