Свое «Зарядье» хотят построить во Владивостоке

Владивосток, 4 марта. В столице ДФО представили масштабный проект реконструкции парка Минного городка. Долгие годы самая большая в городе рекреационная зона оставалась в полузаброшенном состоянии, сообщает корреспондент ФАН.

Парк Минного городка свой расцвет пережил в 70-80-х годах прошлого века, когда здесь работали кинотеатр, колесо обозрения и другие аттракционы, а по искусственным озерам можно было покататься на катамаране. Но с развалом Советского союза территория рекреационной зоны пришла в запустение и едва не была отдана под застройку.

Новый проект начали разрабатывать в 2020 году, проведя масштабные исследования. В опросе жителей Владивостока, каким они хотят видеть парк, приняли участие 11 000 человек, а над анализом и визуализацией полученных данных работали 10 компаний.

«Общаясь с лидерами местных сообществ, с историками, с представителями бизнес- и архитектурных сообществ, мы пришли к устойчивому ощущению того, что парк Минного городка — это большое приключение. В нем сплетаются история Владивостока с его природой, детские воспоминания людей с их современными потребностями. Поэтому символом проекта мы сделали морской узел: он означает, что разные аспекты сплетаются в единую концепцию. А также он напоминает о том, что Минный городок — часть истории Тихоокеанского флота», — рассказывает руководитель компании, которая готовила проект.

Концепция предполагает поэтапную реконструкцию парка, которая займет пять лет и будет стоить более четырех миллиардов рублей. Здесь предусмотрено современное использование исторических зданий – флигелей, пороховых погребов и складов, так и возведение новых объектов. На территории появятся кафе и рестораны, центр водных видов спорта, музеи, галереи и много другое.

Вопрос о возрождении парка несколько раз поднимался на протяжении последних двадцати лет, несколько раз даже публиковались предполагаемые проекты, однако до дела все никак не доходило. Поэтому нынешний план реконструкции вызвал изрядную долю скептицизма у жителей города.

«Помню, как в 2014 году представляли проект парка с колесом обозрения, рестораном посередине одного из озер, ипподромом и много чего еще было. Уже 2021 год, до сих пор ничего не сделано. Главное, чтоб сейчас ваш новый проект не остался на бумаге и в красивой презентации, а действительно воплотился в жизнь. Очень хочется там гулять со своими детьми, вспоминая о том, как мы еще маленькие катались там на каруселях», — комментируют новость о проекте в социальных сетях.

В Дирекции общественных пространств Владивостока корреспонденту ФАН сообщили, что планируют приступить к первой очереди реконструкции уже в мае этого года. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено 400 миллионов рублей.

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