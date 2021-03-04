Заброшенное кладбище в Приморье вызвало споры о его происхождении

Владивосток, 4 марта. Найденное на Русском острове кладбище начала прошлого века вызвало споры у жителей Приморья. По одной из версий, здесь захоронены моряки крейсеров «Россия» и «Громобой», погибшие во время Русско-японской войны, сообщает корреспондент ФАН.

Видео со старинными могилами облетело приморские соцсети в конце февраля. На кадрах видны заброшенные захоронения и недавно установленные кресты с фотографиями. Автор видео рассказывает, что оказался здесь случайно.

«Ехал с острова Попова, после ледяного дождя тут просеку сделали, поехал по ней. И вот что нашел. Могли очень много, больше сотни, все старые. Но кто-то поставил кресты, видно, что недавно», — рассказал очевидец.

Как выяснилось, привести в порядок захоронение попыталась в прошлом году группа неравнодушных горожан. Наткнувшись на кладбище случайно, в архивах они выяснили, что могилы могут принадлежать морякам. По имевшейся информации, это могут быть экипажи крейсеров «Россия» и «Громобой», которые погибли в 1904 году в сражении с японской эскадрой, пытавшись защитить крейсер «Рюрик». Эту версию подтверждают историки.

«С тяжелыми повреждениями и потерями личного состава «Россия» и крейсер «Громобой» вынуждены были оставить «Рюрик». Они возвращались через Амурский залив. Очень высока вероятность того, что они здесь перед входом в бухту Золотой Рог стояли на рейде, и часть погибших была захоронена здесь», — рассказывает Владимир Карташев, директор морского поисково-исследовательского центра ТОФ «Искра»

Однако появилась и альтернативная точка зрения. По мнению другой части краеведов, 1904 году эта часть Русского острова была мало обжита, здесь не было даже дорог, а самое главное, береговых укреплений. Поэтому провести захоронение на территории, где могли высадиться противники, русские моряки просто не могли.

«Никаких документальных, архивных доказательств вышеупомянутой информации нет. Обследование кладбища, его постановка на учет, эксгумация и экспертиза останков — никем не проводились. Историк Олег Борисович Стратиевский сообщил, что это полковое кладбище 33 Сибирского стрелкового полка, а следовательно, оно датируется не ранее чем 1909 годом», — сообщили во Владивостокском диггер-клубе.

Активисты намерены разобраться в принадлежности захоронения, а также обратиться к краевым властям с просьбой привести его в порядок.

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