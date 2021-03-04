Правительство Приморья удивило жителей Владивостока необычным поздравлением

Владивосток, 4 марта. Сердце из зажженных окон на здании краевого правительства удивило жителей Владивостока. Фотографии необычной инсталляции быстро стали популярными в социальных сетях, сообщает корреспондент ФАН.

«Да! У нас есть сердце, и мы живые!», «Лучше бы конечно тротуары почистили, вот это бы действительно удивило», «Да абстрагируйтесь уже от проблем и просто улыбнитесь же», — комментируют фото в пабликах.

Акция оказалась подготовкой к 8 марта. Таким образом краевое правительство хочет поздравить жительниц Приморского края.

«Акция приурочена к Международному женскому дню. Таким образом правительство Приморского края хочет пожелать представительницам прекрасного пола любви и весеннего настроения. В среду, 3 марта, проводилось тестовое включение. Предполагается, что огни в окнах здания правительства в форме сердца вновь зажгутся 7 и 8 марта», — рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.

Несколько лет назад подобная акция уже проводилась, тогда на здании правительства загорелась огромная цифра 8, также в честь Международного женского дня.

Ранее ФАН писал, что сторонники здорового образа жизни растянули гигантский триколор в столице ДФО. Участники движения «Приморье за спорт» устроили акцию в поддержку президента России Владимира Путина во время еженедельной зарядки.