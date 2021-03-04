Следственный комитет во Владивостоке начал проверку дома, где погибли дети

Владивосток, 4 марта. Должностных лиц и чиновников, которые принимали жилой комплекс, где при пожаре погибли дети, проверит Следственный комитет. Тем временем, в МЧС сообщили, что пожарные гидранты в здании были исправны, сообщает корреспондент ФАН.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц соответствующих ведомств, осуществлявших в 2019 году прием и ввод в эксплуатацию, а также последующие плановые осмотры 25-этажного многоквартирного жилого дома по улице Нейбута во Владивостоке, в котором вечером второго марта 2021 года произошел пожар, в результате которого погибли двое несовершеннолетних детей», — рассказали в Следственном комитете.

Пожар в новостройке Владивостока произошел вечером во вторник, огнем была охвачена квартира на 21-м этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 14 человек, двое детей, мальчик девяти лет и девочка четырех, погибли от отравления угарным газом. В тот же вечер прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели детей.

Очевидцы пожара отмечали, что машины МЧС не смогли сразу проехать к зданию из-за большого количества автомобилей, припаркованных возле дома. По словам жителей дома, застройщик не предусмотрел парковок, при том, что каждый дом в комплексе насчитывает более трехсот квартир.

Также некоторые очевидцы сообщали, что пожарный водопровод в доме не работал и сотрудникам МЧС пришлось прокладывать рукавную линию на 21-й этаж от пожарного гидранта во дворе. В ведомстве опровергли это утверждение, сообщив, что подключились именно к коммуникациям в здании на горевшем этаже.

Ранее ФАН писал, что во Владивостоке загорелась квартира на 21-м этаже. В тушении пожара были задействованы 71 человек личного состава и 19 единиц техники.