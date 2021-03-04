Восемь скверов и парков благоустроили за три года в Находке

Находка, 4 марта. Восемь парков и скверов благоустроено в Находке с 2018 года, реконструкция еще трех общественных пространств начнется в этом году, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Реконструкция завершена в городском парке по улице Гагарина, скверах 100-летия образования пограничных войск России и «Радуга» в поселке Южно-Морской, а также в скверах в районе улиц Спортивная, 25, Свердлова, 45 и Ленинская. Ремонт скверов «Богатырь» и «Русь» завершится в текущем году.

Кроме того в 2021 году должно начаться благоустройство еще двух скверов. Их предстоит выбрать жителям города.

«На онлайн-голосование, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая, мы предложим несколько вариантов, включая скверы на Озерном бульваре, в районе улицы Горького, 2, и сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 годы», — заявили в администрации Находки.

Ранее сообщалось, что строительство железобетонной 21-метровой переправы в Лазовском округе Приморского края планируется завершить в следующем году. В регионе на стадии строительства находятся восемь мостовых переходов. Шесть из них возводят в районе Фокино на трассе Артем — Находка. Кроме того, делается мост через реку Тихая в Анучинском округе и мост через реку Осиновка в Михайловском районе.