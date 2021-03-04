Готовность аграриев к посевной оценили в минсельхозе Приморья

Владивосток, 4 марта. Приморские аграрии получили 12,3 тысячи тонн семян зерновых культур и 32,3 тысячи тонн семян сои, что составляет 95% от плана, сообщили в минсельхозе Приморского края.

Семена высших репродукций завозят в регион из Амурской и Тюменской областей, Хабаровского и Алтайского краев. В министерстве сельского хозяйства Приморья уточнили, что «в наличии у крестьян» находится 12,3 тысячи тонн семян зерновых культур и 32,3 тысячи тонн — сои, что составляет 95% от плана.

«Из Сибири уже завезли 120 тонн пшеницы, овса — 240 тонн, ячменя — 60 тонн, а также 180 тонн сои из Амурской области», — заявил глава минсельхоза Приморья Андрей Бронц.

Кроме того, сельхозпроизводители региона закупили 37,4 тысячи тонн минеральных удобрений, что составляет 65% от плана. Бронц подчеркнул, что потребность аграриев в минеральных удобрениях «будет обеспечена на 100%».

Ранее министерство сельского хозяйства Приморского края сообщило, что в 2020 году резидент ТОР «Михайловский» произвел на территории региона около 55 тысяч литров нерафинированного соевого масла. В текущем году производители хотят собрать в Приморье не менее 550 тысяч тонн сои.