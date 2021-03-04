Началось строительство моста в районе села Екатериновка в Приморье

Владивосток, 4 марта. Новый капитальный мост через реку Партизанская в Приморье построят на замену аварийному сооружению, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Первые сваи временного мостового перехода начали забивать строители. Новый мост протяженностью 300 метров построят в районе села Екатериновка Партизанского района на дороге Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово.

Уже отсыпана площадка под строительный городок, в котором проживают свыше 50 человек. В четверг, 4 марта, строители филиал «Мостостроительный» АО «Примавтодор» начали забивку первых свай для временного моста. Ограничений движения на участке на данный момент нет.

«Строительство ведем в несколько этапов. Возводим временный переезд, пускаем движение по временной схеме, сносим старый мост и возводим новый. Все работы должны завершить в декабре 2022 года», — рассказал директор филиала «Мостостроительный» Александр Якубенко.

Всего в 2021 году реконструировано будет 13 мостовых переходов, добавили в минтрансе региона.

Ранее в АО «Корпорация развития Приморского края» сообщили, что инвесторы интегрированного развлекательного курорта «Приморье» осваивают прибрежную территорию бухты Муравьиная. Первый этап строительства подразумевает возведение 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино и сопутствующей развлекательной инфраструктурой для семейного отдыха.