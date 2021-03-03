ФАН публикует имена погибших при пожаре во Владивостоке детей

Владивосток, 3 марта. Двое детей отравились угарным газом и умерли при пожаре в многоэтажном жилом доме в краевом центре. ФАН публикует имена погибших.

Выяснилось, что жертвами смертельного пожара стал девятилетний Артур К. и пятилетняя Арина. Друг другу они приходились двоюродными братом и сестрой. Девочку привели в гости к родственникам. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели детей на улице Нейбута во Владивостоке, сообщало Федеральное агентство новостей. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.