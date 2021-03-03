СК возбудил дело по факту гибели детей при пожаре во Владивостоке

Владивосток, 3 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в многоквартирном жилом доме, сообщила пресс-служба СК СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Трагический инцидент произошел в высотке на улице Нейбута. Дым от пожара заполонил весь подъезд, а огонь частично охватил квартиру.

Сотрудники МЧС прибыли вовремя на вызов о пожаре, сообщал источник Федерального агентство новостей. Информация о том, что двор многоэтажки был заставлен автомобилями, мешающими проезду спасателей, также не соответствует действительности. Бригады пожарных не могли проехать из-за больших пробок.