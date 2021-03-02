Сотрудники МЧС во Владивостоке прибыли вовремя на тушение пожара на улице Нейбута

Владивосток, 2 марта. Двое детей стали жертвами пожара в новом доме на улице Нейбута. Редакция ФАН выяснила, что первый пожарный расчет прибыл вовремя на место инцидента.

Кроме того, неправдой оказался и тот факт, распространенный рядом СМИ, что двор возле многоэтажки был заставлен автомобилями, которые мешали проезду спецмашины. Не сразу смогли приехать бригады пожарных из других районов из-за мощных пробок.

По предварительным данным, в горевшей квартире находились девочка и мальчик четырех и девяти лет. Дети надышались угарным газом. Они скончались в машине скорой помощи.

ФАН публиковал видео с места происшествия.