Двое детей погибли при пожаре во Владивостоке, ФАН публикует видео

Владивосток, 2 марта. В загоревшейся на 21-м этаже квартире погибли двое детей в краевом центре. Семилетний мальчик и четырехлетняя девочка отравились угарным газом, сообщает корреспондент ФАН.

«Первый звонок поступил в 19:28, пожарные расчеты были на месте уже в 19:34. Было обнаружено открытое горение на 21-м этаже многоквартирного дома, пожарные приступили к эвакуации жителей дома», — рассказали в МЧС.

В ходе разведки выяснилось, что огонь частично охватил квартиру, а дым распространился на весь подъезд. Пожарные вывели из дома 14 человек, а локализовать возгорание удалось в 20:11 по местному времени. В тушении пожара были задействованы 71 человек личного состава и 19 единиц техники.

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Медики пытались реанимировать двоих детей, которых пожарные передали им без сознания, но сделать этого не удалось.

Очевидцы сообщили, что пожарные машины не смогли сразу проехать к зданию, где горела квартира, из-за припаркованных автомобилей жильцов. А пожарные лестницы, которые расположены на балконах, заварены или заблокированы жильцами во избежание квартирных краж.

Ранее ФАН писал, что спасатели эвакуировали 20 человек из горящего автомагазина в Приморье. Пожар охватил здание площадью более 1000 квадратных метров.