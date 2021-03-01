Центр тяжелой атлетики могут построить в Приморском крае

Владивосток, 1 марта. Центр тяжелой атлетики необходимо построить в Приморском крае, заявил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Агапитов встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко в пятницу, 26 февраля. В разговоре он рассказал о ситуации в тяжелой атлетике.

На базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке в мае и июне планируют провести подготовку атлетов перед Олимпийскими играми-2021 в Токио. Кроме того, по словам Агапитова, в Приморском крае необходимо построить Центр тяжелой атлетики и устраивать здесь всероссийские соревнования.

«Приморье для нас — стратегический плацдарм для развития тяжелой атлетики», — подчеркнул Агапитов.

Федерация тяжелой атлетики России и минспорта Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке спортсменов и соревнований.

Ранее Кожемяко принял участие в «Зарядке чемпионов» на водной станции Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке. На «зарядку» вышли около 800 человек.