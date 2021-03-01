Спасатели эвакуировали 20 человек из горящего автомагазина в Приморье

Артем, 1 марта. Крупный пожар разбушевался в приморском городе Артем. Горит здание магазина автозапчастей.

Согласно данным краевого главка МЧС, спасатели эвакуировали 20 человек. По предварительной информации огонь охватил площадь 1000 кв. м.

«Пострадавших в результате пожара нет. В качестве превентивных мер из здания эвакуированы 20 человек. Информация уточняется», – говорится в сообщении.

Тушением пожара заняты человек. В их распоряжении находится 11 единиц специальной техники. Здание имеет три этажа. Огонь вспыхнул на крыше.

Недавно ФАН сообщал, что в Подмосковье горит завод огнеупорных изделий. Площадь пожара составила около 2,4 тысячи квадратных метров.