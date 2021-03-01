Власти Приморья справились с африканской чумой свиней в дикой природе

Владивосток, 1 марта. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) власти сняли в Ольгинском районе и Октябрьском муниципальном округе Приморского края, говорится в распоряжении губернатора Олега Кожемяко.

Глава государственной ветеринарной инспекции Приморья Дмитрий Кузин сообщил, что в регионе на данный момент действующих очагов АЧС не наблюдается. Последние два были ликвидированы в Октябрьском округе и Ольгинском районе. Губернатор подписал соответствующее распоряжение 26 февраля.

Напомним, в нынешнем году из-за миграции дикого кабана была зарегистрирована вспышка АЧС в дикой природе Черниговского и Ольгинского районах, а также Анучинского и Октябрьского округов. Чтобы не занести инфекцию в личные хозяйства, нужно соблюдать ряд правил: свиньями давать только проверенный корм, ухаживать за ними только в спецодежде, не использовать лесную подстилку, а также травить крыс.

Федеральное агентство новостей накануне сообщало, что выявленная под Курском африканская свиная чума нанесла экономический ущерб региону. Однако это заболевание не представляет опасности для здоровья человека, отмечает эксперт.