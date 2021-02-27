Новые торговые точки с цветами откроют во Владивостоке перед 8 Марта

Владивосток, 27 февраля. Владивосток готовится к празднованию Международного женского дня. В преддверии этого события в городе откроется 24 законных точки торговли цветами.

Право на торговлю букетами с 1 по 10 марта получили хозяйствующие субъекты, которые выиграли аукцион. Сначала на торги было выдвинуто больше точек для автолавок, однако желающих не набралось.

Власти города продолжат борьбу с нелегальными продавцами цветов. Для этого сотрудники мэрии вместе с правоохранителями будут проводить рейды. Незаконная торговля букетами влечет административную ответственность, штрафы, изъятие товара или лишение свободы на 15 суток. Нарушители закона среди граждан должны будут заплатить штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 15 тысяч рублей, юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей.

Незаконные продавцы цветов приносят ущерб легальным точкам продажи букетов. Последним становится все тяжелее выдерживать конкуренцию с черным рынком цветов.