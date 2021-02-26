Алиса Маненок из Приморья признана самой красивой волейболисткой мира

Владивосток, 26 февраля. Греческое издание Gazzetta назвало уроженку Приморья Алису Маненок самой красивой волейболисткой планеты.⠀

Спортсменка родилась в Находке, в семье пловца сборной СССР. С детства она занималась спортом, сначала плаванием, потом, будучи подростком, пошла в волейбол. Поступив в школу-интернат для одаренных детей им. Н. Н. Дубинина, она стала играть за команду «Приморье» — сначала в младшем составе, а потом и во взрослой команде. После переезда в Казань, где она поступила на факультет журналистики и социологии Казанского федерального университета, она начала выступать за сборную вуза.

⠀

Параллельно со спортом Алиса Маненок попробовала себя в качестве модели. Первый титул она завоевала в 2013 году, выиграв конкурс «Мисс Приморье». Спустя два года Маненок выступила еще на двух конкурсах — выиграла Miss Beautiful Body и стала второй на «Мисс Татарстан». Затем она стала первой вице-мисс и получила звание «Мисс-Фотогеничность» на Supermodel International. В 2018 получила право представлять Россию на конкурсе World Beauty Queen в Южной Корее, где заняла первое место.

Сейчас девушка живет в Казани, играет за волейбольную команду Казанского университета и работает моделью, принимая участие в показах и модных шоу.

Ранее ФАН писал, что школьник из Владивостока Платон Полевщиков спас своего друга, который провалился под лед на озере Чан.