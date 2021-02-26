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Алиса Маненок из Приморья признана самой красивой волейболисткой мира

Алиса Маненок из Приморья признана самой красивой волейболисткой мираВладивосток, 26 февраля. Греческое издание Gazzetta назвало уроженку Приморья Алису Маненок самой красивой волейболисткой планеты.⠀

Спортсменка родилась в Находке, в семье пловца сборной СССР. С детства она занималась спортом, сначала плаванием, потом, будучи подростком, пошла в волейбол. Поступив в школу-интернат для одаренных детей им. Н. Н. Дубинина, она стала играть за команду «Приморье» — сначала в младшем составе, а потом и во взрослой команде. После переезда в Казань, где она поступила на факультет журналистики и социологии Казанского федерального университета, она начала выступать за сборную вуза.

Алиса Маненок из Приморья признана самой красивой волейболисткой мира

Параллельно со спортом Алиса Маненок попробовала себя в качестве модели.  Первый титул она завоевала в 2013 году, выиграв конкурс «Мисс Приморье». Спустя два года Маненок выступила еще на двух конкурсах — выиграла Miss Beautiful Body и стала второй на «Мисс Татарстан». Затем она стала первой вице-мисс и получила звание «Мисс-Фотогеничность» на Supermodel International. В 2018 получила право представлять Россию на конкурсе World Beauty Queen в Южной Корее, где заняла первое место.

Сейчас девушка живет в Казани, играет за волейбольную команду Казанского университета и работает моделью, принимая участие в показах и модных шоу.  

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