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Полиция ищет хулигана, который надругался над памятником Высоцкому во Владивостоке         

Полиция ищет хулигана, который надругался над памятником Высоцкому во Владивостоке         Владивосток, 26 февраля. Хулиганской выходкой молодой человек снискал дурную славу среди жителей Владивостока и проблемы с законом. Парень демонстративно уселся на голову памятнику Владимиру Высоцкому, сообщает корреспондент ФАН.

На появившихся в сети фото видно, как молодой человек с улыбкой на лице залезает с ногами на памятник, а потом усаживается на его голову, опираясь ногами на плечи. В это время его снимает на телефон приятель.

«Штрафовать таких надо. На тысяч 100 для первого раза. Может ума прибавится», «Родители забыли мозги в голову вложить, сидит и ждет, что народ сейчас будет в ладоши хлопать», «Печальное время конечно, раньше с такими памятниками фотографировались в обнимку», «Потерянный для общества. И вроде же уже не маленький, а что в голове творится, ужас», — возмущаются жители Владивосток в социальных сетях.


Происшествие заинтересовало полицию, сейчас идет поиск героев скандальных фотографий. 


«Полиция проверяет информацию, размещённую в СМИ и социальных сетях. В ряде региональных СМИ размещены фотографии с изображением молодого человека, сидящего на скульптуре Владимира Высоцкого. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности гражданина, осквернившего памятник в сквере краевого Драматического театра имени Максима Горького», – прокомментировали в УМВД России по Приморскому краю.

Памятник Владимиру Высоцкому во Владивостоке известен тем, что является первым в России поющим памятником. Его автором стал владивостокский скульптор Пётр Чегодаев. Средства на создание монумента собрали многочисленные почитатели певца и актера.

Ранее ФАН писал, что житель Приморья разместил фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк России»

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