Полиция ищет хулигана, который надругался над памятником Высоцкому во Владивостоке         

Владивосток, 26 февраля. Хулиганской выходкой молодой человек снискал дурную славу среди жителей Владивостока и проблемы с законом. Парень демонстративно уселся на голову памятнику Владимиру Высоцкому, сообщает корреспондент ФАН.

На появившихся в сети фото видно, как молодой человек с улыбкой на лице залезает с ногами на памятник, а потом усаживается на его голову, опираясь ногами на плечи. В это время его снимает на телефон приятель.

«Штрафовать таких надо. На тысяч 100 для первого раза. Может ума прибавится», «Родители забыли мозги в голову вложить, сидит и ждет, что народ сейчас будет в ладоши хлопать», «Печальное время конечно, раньше с такими памятниками фотографировались в обнимку», «Потерянный для общества. И вроде же уже не маленький, а что в голове творится, ужас», — возмущаются жители Владивосток в социальных сетях.



Происшествие заинтересовало полицию, сейчас идет поиск героев скандальных фотографий.



«Полиция проверяет информацию, размещённую в СМИ и социальных сетях. В ряде региональных СМИ размещены фотографии с изображением молодого человека, сидящего на скульптуре Владимира Высоцкого. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности гражданина, осквернившего памятник в сквере краевого Драматического театра имени Максима Горького», – прокомментировали в УМВД России по Приморскому краю.

Памятник Владимиру Высоцкому во Владивостоке известен тем, что является первым в России поющим памятником. Его автором стал владивостокский скульптор Пётр Чегодаев. Средства на создание монумента собрали многочисленные почитатели певца и актера.

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