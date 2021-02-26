Житель Приморья разместил фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк России»

Владивосток, 26 февраля. Житель Владивостока предстанет перед судом за попытку трансляции фотографии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк России». Уголовное дело возбуждено по статье «Реабилитация нацизма», сообщает корреспондент ФАН.

По версии следствия, третьего мая прошлого года 23-летний житель краевой столицы загрузил на сайт «Банк памяти» фото с лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Фото он сопроводил подписью «Адольф Гитлер Национал – социалистыч».

«Молодой человек преследовал цель формирования в обществе пренебрежительного отношения ко дню воинской славы России «9 мая – День Победы», а также негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны, не признавая исторические факты о решающей и существенной роли СССР в победе над фашизмом», — уточнили следственном комитете.

Действия молодого человека попадают под часть 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично). Расследование уголовного дела продолжается.

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