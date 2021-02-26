Нетрезвый водитель без прав на мерседесе устроил аварию в Приморье, ФАН публикует видео

Владивосток, 26 февраля. Водителя Mercedes Е230 пришлось доставать из разбитой машины спасателям в городе Большой Камень. Уже установлено, что мужчина был нетрезв и не имел водительских прав, сообщает корреспондент ФАН.

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Mercedes Е230 под управлением двадцатипятилетнего мужчины вышел на встречную полосу и врезался в Subaru XV Hybrid. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что после столкновения машина без управления продолжила движение и. едва не сбив людей, стоявших на остановке, вылетела с дороги на лестничный марш.

instagram.com @bkamen_news

Элитный авто проткнуло леерными ограждениями, водителя пришлось извлекать из него спасателям. Гидравлическим инструментом они разжали искореженный метал и передали пострадавшего медикам. Врачи диагностировали у мужчины закрытый перелом бедра.

«Согласно результатам медицинского освидетельствования, пострадавший водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, как выяснилось, обучения на право управления транспортным средством мужчина не проходил», — сообщили в полиции.

Сотрудники полиции составили в отношении правонарушителя, спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие, административные протоколы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

Ранее ФАН писал, что в городе Артеме водитель Subaru врезался в дорожные ограждения. Сотрудники полиции, прибывшие на место, выяснили, что погибший не имел водительских прав, поскольку никогда их не получал.