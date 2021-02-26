Погоня со стрельбой закончилась для водителя арестом на 10 суток в Приморье, ФАН публикует видео

Владивосток, 26 февраля. Водитель Toyota Probox пытался скрыться от полицейских в городе Артеме. Погоня закончилась только после применения табельного оружия, сообщает корреспондент ФАН.

Находясь на маршруте патрулирования, полицейские обратили внимание на автомашину Toyota Probox, которая ехала по встречной̆ полосе. Требования об остановке водитель проигнорировал и только прибавил ходу. Только после предупредительных выстрелов в воздух машина остановилась.



Пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю За рулем находился 20-летний гражданин, не имеющий̆ права управления транспортным средством. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался, полицейские составили четыре протокола об административных правонарушениях.

Мужчине назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Транспортное средство помещено на стоянку временного задержания.

Ранее ФАН писал, что нетрезвый водитель без прав на элитном авто устроил аварию в Приморье. Водителя пришлось доставать из разбитой машины спасателям.