Выехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты покинули Владивосток

Владивосток, 26 февраля. Сотрудники российского посольства, покинувшие КНДР с помощью самодельной дрезины, успешно вылетели в Москву. Информацию об этом подтвердил источник в местном представительстве МИД.

Дипломаты и члены их семей провели в пути больше 34 часов. Для начала они 32 часа ехали на поезде и еще два часа на автобусе. Завершающий этап маршрута — пеший переход на российскую сторону — им пришлось преодолевать на тележке, которую заранее оставили на рельсах. Таким образом они прошли более километра. По прибытию их ждал автобус, предоставленный администрацией Приморского края для переправки в аэропорт Владивостока.

«Они вылетели в Москву, их рейс был в 09:25 (02:25 мск), они благополучно улетели, все хорошо», — уточнили в ведомстве.

Прибегнуть к неожиданным мерам дипломатов вынудило закрытое железнодорожное движение в КНДР. В общей сложности накануне из рабочей поездки вернулись восемь сотрудников российского посольства и их родственники.