Налог на имущество снизили для предприятий ЖКХ в два раза в Приморье

Владивосток, 25 февраля. Предоставляющие услуги ЖКХ предприятия Приморского края смогут воспользоваться льготой на уплату налога на имущество, его ставка составит 1,1%.

Соответствующий закон инициировал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Документ представила в региональный парламент председатель краевого правительства Вера Щербина. Законопроект одобрен заксобранием края в окончательном чтении.

Инициатива предусматривает в 2021 году налоговую льготу в виде пониженной ставки 1,1% оказывающим услуги жителям края предприятиям ЖКХ по налогу на имущество организаций. Льгота предоставляется в отношении объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда, содержание которых финансируется за счет средств местных и краевого и бюджетов. Льготная ставка будет ниже базовой в два раза.

«Проект закона подготовлен для оздоровления деятельности предприятий ЖКХ, обеспечения ими устойчивой финансово-хозяйственной деятельности», — уточнила Щербина.

Ранее сообщалось, что новый мусоросортировочный комплекс в Приморской Глазовке поможет сортировать отходы Лесозаводского городского округа и части Кировского района. Комплекс мощностью 10 тысячам тонн отходов в год планируют запустить уже в марте. Он станет четвертым подобным предприятием в регионе.