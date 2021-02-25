Приморье расширит возможности патентной системы налогообложения

Владивосток, 25 февраля. Больше предпринимателей в Приморском крае смогут воспользоваться патентной системой налогообложения. Изменения в закон представила глава регионального правительства Вера Щербина.

По ее словам, законопроект с поправками подготовлен в связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс России. Они предусматривают расширение перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. Теперь такая система может распространяться на общепит, розничную торговлю и деятельность стоянок.

«Мы внимательно изучили ситуацию, сделали расчеты по отдельным субъектам предпринимательства и сравнили, сколько они платили по ЕНВД, сколько будут по патентной. Они не будут платить больше, а некоторые смогут даже немного сэкономить», — подчеркнула Щербина.

На прошлой неделе стало известно о выделении властями Приморья 160 млн рублей на поддержку многодетных семей с низким достатком. Средства можно будет тратить, в частности, на подготовку детей к новому учебному году.