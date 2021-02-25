Студенты из Приморья борются за победу в конкурсе «Учитель будущего»

Владивосток, 25 февраля. Трое учащихся из Приморья борются за победу в полуфинале профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», который проходит в Томске с 24 по 25 февраля.

Мероприятие является одним из направлений работы платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ, сообщили в правительстве Приморского края.

Регион на конкурсе представляют двое учащихся из филиалов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в Уссурийске София Епифанцева и Дмитрий Воевода, а также студентка ДВФУ Полина Шмакова.

По итогам окружного полуфинала определятся студенты, которые будут участвовать в финале конкурса.

Ранее соревнования робототехников прошли на площадке кампуса ДВФУ, сообщает корреспондент ФАН. На «Робофест — Владивосток 2021» приехали 130 юных инженеров со всего Приморского края.