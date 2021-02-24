Стая собак едва не загрызла девочку-инвалида в Приморье

Владивосток, 24 февраля. Очередное нападение бродячих собак на человека произошло в Приморском крае. На этот раз, животные накинулись на девочку-инвалида на Русском острове, сообщает корреспондент ФАН.

«Сил нет терпеть агрессивное поведение стаи бездомных собак на Русском острове, поселке Подножье. Сегодня они кинулись на моего ребенка, девочку-инвалида, которая бегать не может, благо не загрызли», - рассказала мать ребенка.

По словам женщины, стая из пяти крупных собак набросилась на ребенка неподалеку от дома. Девочке удалось отбиться от животных, но она до сих пор находится в шоке от произошедшего.

Ранее ФАН писал, что стая из 10 подходящих собак напала на жителей Артема. От животных его спас пролежавший мимо водитель джипа. А в городе Большой Камень беспризорные псы покусали косулю, которая случайно зашла в город из лесного массива.