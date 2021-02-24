Село Глазовка в Приморье получит новый мусоросортировочный комплекс

Владивосток, 24 февраля. Новый мусоросортировочный комплекс, который сегодня строится в Приморской Глазовке поможет сортировать отходы Лесозаводского городского округа и части Кировского района.

Комплекс, который должен запуститься уже в марте, станет четвертым подобным предприятием в регионе. Его мощность будет равна 10 тысячам тонн отходов в год. В текущий момент там ведется монтаж технологического оборудования.

Комплекс позволит отбирать полезные фракции, которые подойдут для вторичной переработки. Опасные отходы будут разбираться отдельно. Их направят на специальные предприятия для утилизации. Зампред приморского Правительства Елены Пархоменко рассказала, что выбор мест размещения этих комплексов обусловлен удаленностью территорий.

«До старта мусорной реформы проблемой утилизации отходов в отдаленных муниципалитетах практически не занимались. Это был вывоз мусора, максимум, на полигон, а зачастую в ближайший овраг. Поэтому было принято решение построить такие объекты именно в этих районах», – подчеркнула она.

Недавно в Приморье прошла межрегиональная методическая школа. Она была посвящена развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в регионе.