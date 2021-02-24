Качество теплоснабжения поселка Новый повысят в Приморье

Владивосток, 24 февраля. Компания-концессионер ООО «ИКС-Новый» улучшит качество теплоснабжения поселка Новый в Приморье, сообщил ее исполнительный директор Вячеслав Бабич.

Компания модернизирует и реконструирует тепловые сети поселка по инвестиционной программе. Будет уложено почти 5,5 километров современных труб со сроком службы 50 лет. Кроме того, начнется строительство оснащенной современной диспетчерской блочно-модульной автоматизированной газовой котельной.

«Общая сумма инвестиций в переоснащение коммунальной инфраструктуры поселка только в этом году составит почти 320 миллионов рублей. К работам приступим сразу, как закончится отопительный сезон», — подчеркнул Бабич.

Ранее в региональном минздраве сообщили, что Капитальный ремонт начнется в 36 структурных подразделениях первичного звена здравоохранения Приморского края в 2021 году. Кроме того в регионе запланировано строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник и центральных районных больниц, обновление автопарков лечебных учреждений.