Приморские медики зафиксировали рекордно малый прирост заболевших COVID-19

Владивосток, 24 февраля. Приморский оперштаб опубликовал обновленную статистику заражения коронавирусом в регионе.

Суточный прирост новых случаев заболевания впервые за пять месяцев опустился ниже отметки в 100 человек. Общее количество зараженных с начала пандемии выросло до 40 тысяч. Выздоровело уже почти 34 тысячи приморцев. Общее количество умерших жителей с подтвержденным COVID-19 немного превысило 600.

Режим повышенной готовности в Приморье продолжает действовать до особого распоряжения главы региона. Жителей обязали соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. В местах массового скопления людей необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Недавно ученые рассказали, как сигаретный дым помогает коронавирусу проникать в организм. Он заставляет легкие вырабатывать больше белка ACE2, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки.