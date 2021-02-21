Житель Приморья чуть не погиб при нападении медведя

Владивосток, 21 февраля. Медведица напала на мужчину в лесном массиве неподалеку от поселка Врангель. Пострадавшего эвакуируют спасатели, сообщает корреспондент ФАН.

«Здесь есть бетонный желоб, в нем обосновалась медведица, родила там. Мужчина шел мимо, она подумала, что он хочет напасть, набросилась на него», —сообщил один из спасателей.

Нападение произошло возле популярной у местных жителей лесной тропы. Ей часто пользуются грибники, сборщики березового сока и туристы. Перед эвакуацией пострадавшему обработали раны и остановили кровотечение. Чтобы доставить его в больницу, необходимо пройти около километра по пересеченной местности. Спасатели поместили мужчину на носилки и выдвинулись к дороге, где уже дожидается машина скорой помощи.

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