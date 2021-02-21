Поимка мошенницы взорвала соцсети Владивостока

Владивосток, 21 февраля. Жители столицы ДФО обсуждают задержание девушки, которая обманывала продавцов на сайтах бесплатных объявлений. Среди комментаторов нашлось немало сочувствующих преступнице, сообщает корреспондент ФАН.

«Красивая девушка, жаль, что не по той дороге пошла. Главное, чтобы осознала и постаралась изменить свою жизнь в лучшую сторону», «Хорошенькая такая, может, раскается, отпустят ее», — комментируют фотографию задержанной в Instagram-пабликах.

По версии следствия, во всех случаях злоумышленница использовала уже хорошо отработанную схему. Посредством сайта объявлений девушка связывалась с продавцом и договаривалась о встрече. Во время сделки гражданка якобы делала перевод с мобильного приложения банка, показывала чек на экране смартфона и уходила со своей покупкой. Продавец спустя некоторое время осознавал, что остался без денег и без своих вещей. Таким способом двадцатичетырехлетняя местная жительница похитила смартфон, одежду и другие товары. Среди пользователей соцсетей нашлись и те, кто едва не стал жертвой обмана.

«Она мне уже писала, говорит, давайте, я вам по безопасной сделке переведу, а я говорю, только наличными. Она пишет, ну у меня нет наличных, есть на карте! Говорю, не мои проблемы, а она в ответ заблокировала меня», — вспоминает один из жителей Владивостока.

Ранее фигурантка была осуждена за мошенничество и приговорена к исправительным работам. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотреблением доверием). Устанавливается сумма ущерба, причиненного потерпевшим.

Ранее ФАН писал, что в Приморье экс-главу похоронной службы обвинили в растрате 326 миллионов рублей.