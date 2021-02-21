Водитель без прав разбился в Приморье

Владивосток, 21 февраля. Водитель Subaru Legacy врезался в леерные ограждения в городе Артеме. Мужчина погиб на месте, а его спутницу госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщает корреспондент ФАН.

Авария произошла в темное время суток на улице Гагарина. Установлено, что сорокалетний водитель автомашины Subaru Legacy, двигаясь со стороны города Хабаровска в направлении Владивостока, не справился с управлением и совершил наезд на леерное ограждение. Машину буквально нанизало на металлическую конструкцию, основной удар пришелся на сторону водителя. Пассажира Subaru, пятидесятилетнюю женщину, госпитализировали.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, выяснили, что погибший не имел водительских прав, поскольку никогда их не получал. По факту аварии проводится проверка.

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