Состязания роботов прошли во Владивостоке

Владивосток, 21 февраля. Соревнования робототехников прошли на площадке кампуса ДВФУ. На «Робофест – Владивосток 2021» приехали 130 юных инженеров со всего Приморского края, сообщает корреспондент ФАН.

Самым младшим участникам состязаний по восемь лет, они выступают в категории «Автономные сумо». Роботы, собранные из стандартных конструкторов, должны вытолкнуть друг-друга с ринга. Для этого они оборудованы датчиками движения и моторами. А самого робота нужно собрать за полтора часа до начала боев.

А ребята постарше выступали в более сложной дисциплине, RoboRacers. Робокары для них участники собирают сами, вплоть до пайки микросхем. А ориентироваться на трассе машины должны в автономном режиме с помощью камеры, а не датчиков. Для этого участник должны сами подготовить программное обеспечение робота.

«Мы проводим эти соревнования с 2014 года. В прошлом году отменили Евровидение, Олимпиаду, а мы свои соревнования провели. Конечно, с ограничениями, но мы считаем, что такие инженерные соревнования проводить нужно», — сообщили организаторы соревнований.

Гости фестиваля могли познакомиться с современными технологиями – нейроспутником, моделью умного города, серво-протезами и многим другим. А желающие смогли поуправлять разными роботами.

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