Лиса выбежала к людям за кусочком торта в Приморье

Владивосток, 21 февраля. Лиса подошла к рыбакам и выпросила кусочек торта в Приморье, видеозапись необычной встречи опубликовали в социальных сетях.

В коротком ролике показано, как автор пытается накормить лису. Девушка утверждает, что поймала рыбку и пыталась накормить животное ею. Но лиса отказалась от угощения. Тогда девушка предложила гостье кусочек торта. Лакомство пришлось ей по вкусу.

В соцсетях многие умились сцене. Но нашлись и критики, отметившие, что дикое животное нельзя приучать к кормежке и угощать его приготовленной для человека едой

Ранее сотрудники уголовного розыска задержали жителей Приморья при попытке продать части амурского тигра. Один из фигурантов заключен под стражу. Остальные участники группы отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.