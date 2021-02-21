Более 91 тысячи нарушений зафиксировали фоторадары в Приморье

Владивосток, 21 февраля. Фоторадары продолжают «ловить» любителей быстрой езды в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Только за два первых месяца 2021 года было выписано более 91 413 штрафов на общую сумму в 53 128 200 рублей. Одним из главных нарушений ПДД является превышение скорости.

745 нарушителей попались радарам более одного раза. Для таких «лихачей» ведомство напомнило, что при оплате штрафов за повторные нарушения скоростного режима скидка в 50% в первые 20 дней не действует.

Ранее стало известно, что количество ДТП увеличилось до 90 случаев в период снежного циклона в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.