Развитие НКО обсудили на межрегиональной методической школе в Приморье

Владивосток, 21 февраля. АНО «Развитие» провело в Приморье посвященную развитию социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) межрегиональную методическую школу.

В мероприятии участвовали представители НКО из разных населенных пунктов Приморского края, а также Якутии, Архангельской, Камчатской, Новосибирской и Магаданской, областей, Хабаровского и Забайкальского краев.

Замдиректора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко отметила, что 21 НКО стала победителем конкурса грантов президента РФ в текущем году. Общая сумма финансирования превысила 35 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что жители Приморья в текущем году получат более 70 благоустроенных парков и скверов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы начнутся с наступлением тепла. Сегодня в регионе проходят конкурсы по отбору подрядчиков.