Собаки напали на оленя, гулявшего по городу в Приморье

Владивосток, 21 февраля. Дикую косулю, заблудившуюся в городе Большой Камень, искусали бродячие собаки. Животное пришлось выручать службе спасения, сообщает корреспондент ФАН.

Жители Большого Камня заметили на улице Зеленой оленя, за которым гнались собаки. Отпугнув дворняг, они вызвали спасателей, чтобы помочь животному. Косуля была сильно испугана и истекала кровью. Спасатели аккуратно обездвижили ее и отвезли в ветеринарную клинику. Там оленю обработали и зашили раны, после чего дикого зверя отвезли в сафари-парк для реабилитации.

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