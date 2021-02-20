Замерзший порыв трубопровода в Приморье сравнили с Петергофом

Владивосток, 20 февраля. Ледяной нарост высотой в несколько метров привлек внимание пользователей соцсетей в Приморье. Порыв водопровода сравнили с достопримечательностями Северной столицы, сообщает корреспондент ФАН.

«Вот какой фонтан у нас, прямо Петергоф», «Красота какая, потом на нее еще раз в квитанциях за воду полюбуемся», — пишут пользователи социальных сетей.

imstagram.com @dps_vl

Многие комментаторы ошибочно посчитали, что ледяная глыба выросла из питьевой воды, а коммунальные службы не торопятся устранить течь. Однако необычная скульптура появилась на трубах водозабора ТЭЦ-2, по которым морская вода из Уссурийского залива поступает на охлаждение агрегатов станции. Она не используется для водоснабжения или отопления, а после прохождения через ТЭЦ сбрасывается в бухту Золотой Рог, отчего та не замерзает даже в сильные морозы.

«Этот циркводовод предназначен для нормальной работы турбоагрегатов станции. Данное происшествие не повлияло на работу станции, не повлекло за собой отключение потребителей от теплоснабжения и, тем более, никак не скажется на оплате услуг потребителям», — рассказал главный инженер филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»

Как сообщили в генерирующей компании, сама течь уже устранена. А ледяная гора уже начинает таять, так как во Владивостоке начали устанавливаться плюсовые температуры.

Ранее ФАН писал, что приморские строители приступили к возведению моста через реку Соколовка. Строительство железобетонной 21-метровой переправы в Лазовском округе Приморского края планируется завершить в следующем году.