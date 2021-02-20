Скелет тигра пытались продать в Приморье

Владивосток, 20 февраля. Сделка на миллион и двести тысяч рублей не удалась у жителей Приморья. Сотрудники уголовного розыска задержали их при попытке продать части амурского тигра, сообщает корреспондент ФАН.

Операция по поимке подозреваемых проходила при участии полиции и сотрудников Росгвардии. Когда в завершении контролируемой правоохранительными органами сделки продавцы дериватов попытались скрыться, началась погоня. Злоумышленники пытались выбросить деньги из окна автомобиля, вся обочина была усыпана пятитысячными купюрами.

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

По материалам, собранным сотрудниками полиции, следственным комитетом возбуждено уголовное дело о незаконной продаже частей особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Один из фигурантов заключен под стражу. Остальные участники группы отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Это второе уголовное дело, возбужденное в отношении фигурантов. В октябре прошлого года в рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка» у этих же граждан были приобретены шесть костей амурского тигра.

Ранее ФАН писал, что сотрудники ФСБ при содействии специалистов Центра «Амурский тигр» задержали двоих браконьеров, которые пытались продать тело убитого тигра. Установлено, что хищника убили в конце прошлого года.