Массовое убийство пятнадцатилетней давности раскрыли в Приморье

Владивосток, 20 февраля. Убийство шестерых человек, совершённое 15 лет назад, раскрыли в городе Артеме. Задержанный подозреваемый рассказал, что устроил резню из ревности, сообщает корреспондент ФАН.

Летом 2005 года в одном из домов по улице Лескова были обнаружены шесть тел с множественными ножевыми ранениями. Среди них были двое детей 10 и 12 лет. Найти убийцу по горячим следам не удалось, поиски подозреваемого растянулись на долгие годы. И вот, недавно сотрудникам уголовного розыска удалось задержать неоднократно судимого жителя Артема, которому на момент совершения преступления было всего 29 лет.

«Установлено, что 15 лет назад 21-летняя уроженка краевого центра приревновала своего сожителя к одной из погибших. В ходе конфликта фигуранты нанесли ей колото-резаные раны, от которых женщина скончалась. Затем, с целью сокрытия преступления, мужчина совершил убийство пятерых свидетелей, находящихся в тот вечер в доме», — рассказали в полиции.

Сейчас оба участника жестокой расправы находятся под стражей, ведется расследование.

Ранее ФАН писал, что приморские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пожилой женщины. Подозреваемый задушил 69-летнюю мать товарища за сделанное ему замечание.