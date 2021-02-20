СК разбирается в обстоятельствах гибели чиновника из Владивостока

Владивосток, 20 февраля. Следователи начали проверку по факту смерти чиновника из Владивостока. Уголовное дело пока не возбудили.

СК до сих пор не возбудил уголовное дело после того, как сотрудник администрации Владивостока Александр Скорляков скончался на рабочем месте.

Как стало известно ФАН, медики не нашли следов насилия на теле мужчины. Кроме того, во время опроса возможных свидетелей никто не сообщил, что у кабинета чиновника видели кого-то постороннего.

По предварительной версии, Скорляков скоропостижно умер от асфиксии. При осмотре на теле чиновника не было найдено следов насильственной смерти. Известно, что у погибшего были сложности на работе.