Малые народы Приморья возьмутся за топоры и луки

Владивосток, 20 февраля. В национальном селе Красный Яр началась подготовка к ежегодному фестивалю «Ва:кчай ни». Традиционный праздник окончания охотничьего сезона народа удэге пройдет 13 марта, сообщает корреспондент ФАН.

Спортивная часть фестиваля — традиционные состязания, такие, как стрельба из лука и гонки на лыжах. В этом году к ним решили добавить и метания топора. Главное событие праздника — обряд встречи охотников, которые возвращаются из тайги. Для этого жители сел реки Бикин облачатся в старинные наряды, исполнят ритуальные танцы и песни. Гостей ждет выставка-продажа сувенирной и скорняжной продукции местных мастеров и блюда национальной кухни.

Название фестиваля «Ва:кчай ни» на удэгейском языке означает охотник. Возродить традицию праздника предложило руководство национального парка «Бикин», местные жители ее поддержали и вот уже три года, осенью и весной, фестиваль собирает представителей коренных народностей и любителей экзотики из Приморского и Хабаровского края.

«К 2020 году фестиваль «Ва:кчай ни» вышел на краевой уровень — прошлой весной в село Красный Яр прибыли гости из Владивостока, Уссурийска, Большого Камня, Лучегорска, Хабаровска, а также близлежащих сел Ясеневый и Соболиный, всего более 150 человек. Среди них более 90 — представители юного поколения: школьники, студенты, члены молодежных объединений. Большинство приняли участие в национальных спортивных играх – ключевом событии фестиваля», — отметили в дирекции нацпарка.

Удэгейцы («удэ», «удэге») — коренной малочисленный народ, проживающий на территории Приморского края. До появления на этих землях русских первооткрывателей, селились вдоль рек на юге края, а в тридцатых годах прошлого столетия основали компактные поселения на реке Бикин. В 2015 году поселения удэгейцев вошли в территорию национального парка «Бикин».

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